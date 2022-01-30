ضبط 6 أطنان من الميثامفيتامين في المكسيك

شارك الجيش والحرس الوطني المكسيكي في ضبط أكثر من 5.8 طن من الميثامفيتامين قرب مدينة كولياكان في ولاية سينالوا غرب البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع إن المصادرة وقعت قبل يومين، وتظهر الصور التي تم نشرها أكواما من المواد المستخدمة في تصنيع الأدوية.

المصدر: أ.ب.