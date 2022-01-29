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مشاهد جديدة من مناورات "مرجان-17" السعودية المصرية

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نشرت وزارة الدفاع السعودية مشاهد جديدة من مناورات "مرجان-17" البحرية المشتركة بين القوات السعودية والمصرية.

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"مرجان 17".. مناورات سعودية مصرية لتوحيد "مفاهيم مواجهة التهديدات"

المصدر: تويتر وزارة الدفاع السعودية

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