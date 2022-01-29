الدفاع القطرية تنشر لقطات من تدشين زورق "مشيرب"
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نشرت وزارة الدفاع القطرية على حسابها في تويتر لقطات من مراسم تدشين زورق "مشيرب" في إيطاليا ورفع العلم القطري عليه.
January 28, 2022
المصدر: تويتر وزارة الدفاع القطرية
نشرت وزارة الدفاع القطرية على حسابها في تويتر لقطات من مراسم تدشين زورق "مشيرب" في إيطاليا ورفع العلم القطري عليه.
January 28, 2022
المصدر: تويتر وزارة الدفاع القطرية
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