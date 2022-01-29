 
مباشر

الدفاع القطرية تنشر لقطات من تدشين زورق "مشيرب"

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sa07

نشرت وزارة الدفاع القطرية على حسابها في تويتر لقطات من مراسم تدشين زورق "مشيرب" في إيطاليا ورفع العلم القطري عليه.

المصدر: تويتر وزارة الدفاع القطرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا