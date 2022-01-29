شاهد.. جنود أوكرانيون يتدربون على إطلاق قذائف يدوية من منظومات بريطانية

شاركت المجموعة الأولى من الجنود الأوكرانيين في مقاطعة لفوف غرب البلاد بتدريبات عسكرية على استخدام أنظمة صاروخية يدوية مضادة للدبابات وردت من بريطانيا.

وفي نهاية التدريبات تلقى حوالي 40 شخصا شهادات من مدربي NLAW (الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات) لتدريب العسكريين الجدد.

المصدر: أ.ب.