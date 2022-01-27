بالفيديو.. رمايات سفن أسطول البلطيق الروسي
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من رمايات مدفعية لسفن أسطول بحر البلطيق الروسي أثناء تدريبات واسعة.
ويذكر أن سلسلة من التدريبات البحرية تجري هذا الشهر والشهر القادم في جميع مناطق مسؤولية الأساطيل الروسية وفقًا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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