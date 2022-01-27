فيديو يوثق لحظة قتل جندي أوكراني 5 من زملائه

تداولت وسائل إعلام أوكرانية مقطع فيديو يوثق لحظة قتل جندي أوكراني خمسة أشخاص، منهم أربعة عسكريين آخرين، في مدينة دنيبرو شرق البلاد.

وبعد قتله أربعة من زملائه وموظفة مدنية وإصابة خمسة أشخاص آخرين، فر العنصر في الحرس الوطني الأوكراني من مواليد عام 2001 من الموقع العسكري الذي وقع فيه الحادث، وتم إلقاء القبض عليه لاحقا.

ولم تتضح دوافع الهجوم بعد.

المصدر: وسائل إعلام أوكرانية