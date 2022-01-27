بالفيديو.. انفجار في مصنع كيميائي بولاية لويزيانا الأمريكية

وقع يوم الأربعاء انفجار في مصنع كيماويات بجنوب غرب ولاية لويزيانا الأمريكية وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بإصابة ستة أشخاص على الأقل بجروح طفيفة جراءه.

ووقع الانفجار في مستودع تخزين ثنائي كلوريد الإيثيلين، واستطاعت طواقم الإطفاء إخماد حريق ناجم عن الانفجار بسرعة حيث كان الخزان فارغا.

وأظهر فيديو تصاعد عمود من الدخان في مكان الانفجار.

المصدر: أ.ب.