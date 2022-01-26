بالفيديو.. سفن الأسطول الشمالي الحربية الروسية تخرج إلى بحر بارنتس للمشاركة في المناورات الواسعة
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أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية بخروج سفن الأسطول الشمالي الروسي الحربية إلى بحر بارنتس للمشاركة في المناورات الواسعة
ويشارك في المناورات ببحر بارينتس طراد "مارشال أوستينوف" الصاروخي وفرقاطة "الأميرال كاساتونوف" وسفينة "الأميرال كولاكوف" المضادة للغواصات وغيرها.
ويذكر أن سلسلة من التدريبات البحرية تجري هذا الشهر والشهر القادم في جميع مناطق مسؤولية الأساطيل الروسية وفقًا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية.
المصدر: رابتلي + وزارة الدفاع الروسية
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