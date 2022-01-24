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البحرية الأمريكية تظهر أكبر حاملات طائراتها أثناء المناورات في المحيط الهادئ

فيديوهات

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نشرت البحرية الأمريكية على حسابها في تويتر لقطات من دوريات ومناورات حاملات طائراتها في بحر الفلبين بالمحيط الهادئ مع سفن قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وأظهر فيديو مشاركة أضخم حاملات الطائرات الأمريكية وهما "يو اس اس ابراهام لينكولن" و"يو اس اس كارل فينسون" في تلك الدوريات، وشاركت أيضا سفن حربية أمريكية كبيرة أخرى في المناورة ومنها "يو اس اس إيسيكس" و"يو اس اس غريدلي" و"يو اس اس تشافي" وغيرها.

المصدر: تويتر + RT

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