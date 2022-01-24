البحرية الأمريكية تظهر أكبر حاملات طائراتها أثناء المناورات في المحيط الهادئ

نشرت البحرية الأمريكية على حسابها في تويتر لقطات من دوريات ومناورات حاملات طائراتها في بحر الفلبين بالمحيط الهادئ مع سفن قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وأظهر فيديو مشاركة أضخم حاملات الطائرات الأمريكية وهما "يو اس اس ابراهام لينكولن" و"يو اس اس كارل فينسون" في تلك الدوريات، وشاركت أيضا سفن حربية أمريكية كبيرة أخرى في المناورة ومنها "يو اس اس إيسيكس" و"يو اس اس غريدلي" و"يو اس اس تشافي" وغيرها.

Operations in the #PhilippineSea, Jan. 22, w/ships & aircraft from #USSCarlVinson & #USSAbrahamLincoln Carrier Strike Groups, Carrier Air Wings 9 & 2, #USSAmerica & #USSEssex Amphibious Ready Groups joined by elements from the Japan Maritime Self Defense Force [@jmsdf_pao_eng]. pic.twitter.com/OvOj1QlbbG — U.S. Navy (@USNavy) January 23, 2022

المصدر: تويتر + RT