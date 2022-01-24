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سيدة لبنانية تغني لفيروز بإحساس عذب خلال عملية ولادة قيصرية والطبيب يشاركها

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نشر الطبيب اللبناني ريتشارد خراط، مقطع فيديو يظهر سيدة تغني لفيروز "سألوني الناس عنك يا حبيبي" وهي تجري عملية ولادة قيصرية، حيث أدت الأغنية بإحساس عذب، بمشاركة الطبيب.

وقال الطبيب اللبناني معلقا: "وقت تكون المريضة صوتها رائع وتغني لفيروز هيي وعم تولد بحالة طارئة..هيي بتنسى الخوف وبتنسيك كل شي سلبي عم يصير".

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