تشييع ضحايا الغارات الجوية للتحالف العربي على صنعاء

شارك أقارب وعناصر من الحوثيين وأنصارهم السبت في تشييع مسؤول عسكري كبير وعدة أشخاص آخرين قتلوا في غارات جوية شنتها قوات التحالف على العاصمة اليمنية صنعاء في بداية الأسبوع الجاري.

ومن بين ضحايا غارات التحالف القيادي الحوثي عبدالله قاسم الجنيد الذي لقي مصرعه مع عدد من أفراد عائلته وجيرانه إثر قصف جوي لمنزله في صنعاء.

المصدر: AP