عدسة RT ترصد نشر قوات أمريكية قرب سجن الصناعة في الحسكة
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رصدت عدسة RT تمركز القوات الأمريكية بعربتين من طراز برادلي ومصفحتين عسكريتين في دوار حي غويران القريب من سجن الصناعة في الحسكة وذلك وسط استمرار القصف على محيط السجن.
وأفاد مراسل RT في وقت سابق من اليوم باستمرار الاشتباكات المسلحة بين "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري، مع عناصر "داعش".
المصدر: RT
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