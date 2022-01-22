الولايات المتحدة ترسل 90 طنا من الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا
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نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية لقطات توثق وصول أول شحنة من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مطار بوريسبيل صباح اليوم السبت.
وحسب بيان السفارة الأمريكية في كييف فإن الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية تشمل حوالي 200 ألف رطل (90.7 طن) من الأسلحة الفتاكة.
المصدر: AP
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