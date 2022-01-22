الجيش الأوكراني يجري تدريبات مستخدما راجمات الصواريخ بالقرب من شبه جزيرة القرم

أجرى الجيش الأوكراني مناورات تكتيكية في منطقة خيرسون بالقرب من الحدود مع شبه جزيرة القرم، حسب ما أعلن وزارة الدفاع الأوكرانية الجمعة.

وبحسب الوزارة، فإن القوات الأكرانية تدربت على الدفاع عن شواطئ البحار والمناطق البرية أثناء التصدي لأي هجوم.

بالإضافة إلى ذلك، قام العسكريون بإطلاق قاذفات من راجمات الصواريخ "بي إم-21 غراد" وتدمير القوة النارية والعربات المدرعة والقوى البشرية للعدو المفترض.

المصدر: رابتلي