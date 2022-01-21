بدء التدريبات الروسية الإيرانية الصينية المشتركة في المحيط الهندي

أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن بدء المناورات البحرية المشتركة للقوات الإيرانية والصينية والروسية "حزام الأمن البحري" صباح اليوم الجمعة في الجزء الشمالي من المحيط الهندي.

وحسب التلفزيون الإيراني فإن 3 سفن روسية وسفينتين صينيتين تنضم إلى 11 سفينة إيرانية أثناء التدريبات.

وتجري المناورات على مسافة حوالي 17000 كيلومتر مربع وتشمل القتال الليلي وعمليات الإنقاذ وتدريبات مكافحة الحرائق.

المصدر: AP