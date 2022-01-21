بدء التدريبات الروسية الإيرانية الصينية المشتركة في المحيط الهندي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s82w
أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن بدء المناورات البحرية المشتركة للقوات الإيرانية والصينية والروسية "حزام الأمن البحري" صباح اليوم الجمعة في الجزء الشمالي من المحيط الهندي.
وحسب التلفزيون الإيراني فإن 3 سفن روسية وسفينتين صينيتين تنضم إلى 11 سفينة إيرانية أثناء التدريبات.
وتجري المناورات على مسافة حوالي 17000 كيلومتر مربع وتشمل القتال الليلي وعمليات الإنقاذ وتدريبات مكافحة الحرائق.
المصدر: AP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.