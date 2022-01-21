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بدء التدريبات الروسية الإيرانية الصينية المشتركة في المحيط الهندي

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أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن بدء المناورات البحرية المشتركة للقوات الإيرانية والصينية والروسية "حزام الأمن البحري" صباح اليوم الجمعة في الجزء الشمالي من المحيط الهندي.

وحسب التلفزيون الإيراني فإن 3 سفن روسية وسفينتين صينيتين تنضم إلى 11 سفينة إيرانية أثناء التدريبات.

وتجري المناورات على مسافة حوالي 17000 كيلومتر مربع وتشمل القتال الليلي وعمليات الإنقاذ وتدريبات مكافحة الحرائق.

المصدر: AP

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