اكتشاف أرضيات مصلى يعود للقرن الثاني عشر تحت مسجد النوري في الموصل

اكتشف تحت جامع النوري، أحد معالم مدينة الموصل العراقية، أرضيات مصلى قديم يعود إلى القرن الثاني عشر.

وجاء الاكتشاف الأثري المهم نتيجة أعمال التنقيب التي بدأت قبل 4 أشهر كجزء من مشروع "إحياء روح الموصل".

ويعتبر جامع النوري أحد معالم المدينة ولا يزال قيد الترميم تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وتم تدمير مئذنة مسجد النوري في يونيو 2017 بمتفجرات زرعها تنظيم داعش. ومن المفترض اكتمال أعمال الترميم بحلول عام 2023.

المصدر: وكالات