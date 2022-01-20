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الولايات المتحدة.. كاميرات ترصد انفجارا في مطار فضائي تابع لسبيس إكس

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رصدت الكاميرات انفجارا في مطار فضائي قيد الإنشاء تابع لسبيس إكس في ولاية تكساس الأمريكية وذلك أثناء الاختبارات التي أجريت يوم الثلاثاء لخزان GSE-4 الذي يعمل بالنيتروجين السائل.

وتُظهر اللقطات خزان GSE-4 وهو مليئًا بالنيتروجين السائل. وتم استبدال النيتروجين بالميثان والذي يتم تخزينه في الخزان أثناء الاختبارات.

ومن غير الواضح ما اذا كان هذا الانفجار متعمدًا أم غير مقصود.

المصدر: وكالات

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