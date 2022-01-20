الولايات المتحدة.. كاميرات ترصد انفجارا في مطار فضائي تابع لسبيس إكس

رصدت الكاميرات انفجارا في مطار فضائي قيد الإنشاء تابع لسبيس إكس في ولاية تكساس الأمريكية وذلك أثناء الاختبارات التي أجريت يوم الثلاثاء لخزان GSE-4 الذي يعمل بالنيتروجين السائل.

وتُظهر اللقطات خزان GSE-4 وهو مليئًا بالنيتروجين السائل. وتم استبدال النيتروجين بالميثان والذي يتم تخزينه في الخزان أثناء الاختبارات.

ومن غير الواضح ما اذا كان هذا الانفجار متعمدًا أم غير مقصود.

المصدر: وكالات