الولايات المتحدة.. كاميرات ترصد انفجارا في مطار فضائي تابع لسبيس إكس
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رصدت الكاميرات انفجارا في مطار فضائي قيد الإنشاء تابع لسبيس إكس في ولاية تكساس الأمريكية وذلك أثناء الاختبارات التي أجريت يوم الثلاثاء لخزان GSE-4 الذي يعمل بالنيتروجين السائل.
وتُظهر اللقطات خزان GSE-4 وهو مليئًا بالنيتروجين السائل. وتم استبدال النيتروجين بالميثان والذي يتم تخزينه في الخزان أثناء الاختبارات.
ومن غير الواضح ما اذا كان هذا الانفجار متعمدًا أم غير مقصود.
المصدر: وكالات
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