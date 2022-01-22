الهند تختبر بنجاح نسخة جديدة من صاروخ براموس المجنح
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أعلنت منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية عن اختبارات ناجحة لنسخة جديدة من صاروخ براموس المجنحة فرط الصوتية التي طورتها بالتعاون مع روسيا.
وتنتج شركة BrahMos Aerospace الروسية الهندية المشتركة صواريخ من طراز براموس يمكن إطلاقها من الغواصات والسفن والطائرات والمنصات الأرضية. وتدخل أنواع مختلفة من هذا الصاروخ في خدمة كل من القوات الجوية والبحرية والبرية الهندية.
المصدر: وكالات
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