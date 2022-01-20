 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: الشرطة الأوكرانية تتلقى بلاغا حول تلغيم مقر رئيس البلاد زيلينسكي

غواصة روسية تطلق صاروخا مجنحا من تحت الماء

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7qs

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق غواصة "فولكوف" الحديثة صاروخ "كاليبر" المجنح من تحت الماء في بحر اليابان اليوم الخميس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية في هذا الشأن: "نفذت غواصة فولكوف العاملة بالديزل والكهرباء والتابعة لأسطول المحيط الهادئ إطلاق صاروخ كاليبر المجنح على هدف أرضي مفترض حيث أصاب هدفا ساحليا في إقليم خاباروفسك. وكان مدى إطلاق الصاروخ أكثر من 1000 كيلومتر."

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا