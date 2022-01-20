غواصة روسية تطلق صاروخا مجنحا من تحت الماء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق غواصة "فولكوف" الحديثة صاروخ "كاليبر" المجنح من تحت الماء في بحر اليابان اليوم الخميس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية في هذا الشأن: "نفذت غواصة فولكوف العاملة بالديزل والكهرباء والتابعة لأسطول المحيط الهادئ إطلاق صاروخ كاليبر المجنح على هدف أرضي مفترض حيث أصاب هدفا ساحليا في إقليم خاباروفسك. وكان مدى إطلاق الصاروخ أكثر من 1000 كيلومتر."

المصدر: وزارة الدفاع الروسية