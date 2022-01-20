مراسم استقبال الدفعة الأولى من مقاتلات "رافال" الفرنسية في اليونان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s7j5
حلقت 6 مقاتلات "رافال" فرنسية الصنع فوق الأكروبوليس في أثينا اليوم في مراسم تسليم الدفعة الأولى من هذه المقاتلات للقوات المسلحة اليونانية بموجب اتفاق دفاعي مع فرنسا.
وعقدت اليونان صفقة مع فرنسا بقيمة 2.3 مليار يورو في يناير الماضي لشراء طائرات "رافال"، منها 12 طائرة مستعملة و6 جديدة من تصنيع شركة "داسو للطائرات".
المصدر: AP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.