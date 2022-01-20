مراسم استقبال الدفعة الأولى من مقاتلات "رافال" الفرنسية في اليونان

حلقت 6 مقاتلات "رافال" فرنسية الصنع فوق الأكروبوليس في أثينا اليوم في مراسم تسليم الدفعة الأولى من هذه المقاتلات للقوات المسلحة اليونانية بموجب اتفاق دفاعي مع فرنسا.

وعقدت اليونان صفقة مع فرنسا بقيمة 2.3 مليار يورو في يناير الماضي لشراء طائرات "رافال"، منها 12 طائرة مستعملة و6 جديدة من تصنيع شركة "داسو للطائرات".

المصدر: AP