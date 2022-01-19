مشاهد جوية لحجم الدمار في صنعاء جراء غارات التحالف العربي
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تظهر لقطات جوية سجلت يوم الثلاثاء حجم الدمار في صنعاء عقب الضربات الجوية التي شنها التحالف العربي على العاصمة اليمنية ردا على هجوم الحوثيين على الإمارات.
وأعلن الحوثيون عن مصرع 14 شخصا على الأقل جراء غارات التحالف على الحي الليبي شمالي صنعاء.
المصدر: AP
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