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حرس الحدود الأوكراني ينصب سياجا شائكا على الحدود مع بيلاروس

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تظهر لقطات نشرتها دائرة حرس الحدود الأوكرانية عملية نصب السياج الشائك على طول الحدود الأوكرانية البيلاروسية يوم الثلاثاء.

وحسب الدائرة فإن عملية تعزيز الجزء الشمالي من الحدود الأوكرانية البيلاروسية تجري منذ نوفمبر  الماضي، وذلك بسبب أزمة الهجرة على حدود بيلاروس ودول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رابتلي

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