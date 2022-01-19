المسيحيون الروس يغطسون في مياه متجمدة احتفالا بعيد الغطاس
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احتفل المسيحيون الأرثوذكس الروس بعيد الغطاس في موسكو ليلة الأربعاء حيث غطس المؤمنون في المياه المتجمدة.
ويعرض المقطع المصور مشاركة الرجال والنساء والأطفال في الغطس ثلاث مرات بعد رسم إشارة الصليب على أجسادهم داخل بركة المياه الجليدية قرب كنيسة القديس نيكولاس الخشبية.
ومن أجل إحياء هذه المناسبة تم تحضير أكثر من 3.000 برك غطس في عموم روسيا.
المصدر: رابتلي
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