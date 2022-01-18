لحظة انفجار في صنعاء تزامنا مع قصف التحالف العربي ردا على هجوم الحوثيين

سجلت الكاميرات لحظة انفجار وعمودا من الدخان يتصاعد فوق صنعاء في ساعة متأخرة من ليل الاثنين تزامنا مع غارات التحالف العربي على العاصمة اليمنية ردا على هجوم الحوثيين.

وقد أفادت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين فجر الثلاثاء بأن 12 شخصا قتلوا بينهم نساء وأطفال، وأصيب 11 آخرون بضربات شنها التحالف العربي على الحي الليبي شمالي صنعاء.

وجاء هجوم التحالف بعد إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجوم في الإمارات أسفر عن مقتل 3 أشخاص جراء استهداف شاحنات وقود في أبو ظبي.

المصدر: وكالات