بالفيديو.. موجات عاتية بعد ثوران بركان تونغا في المحيط الهادئ تغمر سواحل بيرو
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ضربت الأمواج العاتية والفيضانات المناطق الساحلية في بيرو بعد ثوران بركان تونغا في المحيط الهادئ.
وقالت السلطات البيروفية إن امرأتين غرقتا بعد أن سحبتهما الأمواج في منطقة لامباييك شمال البلاد.
وفي منتجع بيسكو السياحي غمرت مياه البحر المطاعم الواقعة على الشاطئ.
المصدر: أ.ب.
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