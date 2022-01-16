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مشاهد جديدة من مناورات "تبوك-5" السعودية المصرية

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نشرت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأحد لقطات جديدة من مناورات "تبوك-5" المشتركة بين القوات المسلحة السعودية والمصرية.

المصدر: تويتر وزارة الدفاع السعودية

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