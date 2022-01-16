مشاهد جديدة من مناورات "تبوك-5" السعودية المصرية
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نشرت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأحد لقطات جديدة من مناورات "تبوك-5" المشتركة بين القوات المسلحة السعودية والمصرية.
استمرار مناورات تمرين #تبوك_5 بين #القوات_البرية_الملكية_السعودية والقوات المسلحة المصرية. pic.twitter.com/llxccrJ1al— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) January 16, 2022
المصدر: تويتر وزارة الدفاع السعودية
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