طلائع الناقلات الروسية العملاقة تعود بقوات حفظ السلام من كازاخستان
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وصلت طلائع الطائرات حاملة قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطار سيفيرني في مدينة إيفانوفو قادمة من كازاخستان.
وصلت طلائع الطائرات حاملة قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطار سيفيرني في مدينة إيفانوفو قادمة من كازاخستان.
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