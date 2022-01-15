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طلائع الناقلات الروسية العملاقة تعود بقوات حفظ السلام من كازاخستان

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وصلت طلائع الطائرات حاملة قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطار سيفيرني في مدينة إيفانوفو قادمة من كازاخستان.

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