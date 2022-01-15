فيديو لعمليات المروحيات والمقاتلات الأمريكية المتمركزة على حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان"
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نشرت البحرية الأمريكية لقطات لعمليات مروحياتها ومقاتلاتها المتمركزة على حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" وذلك أثناء دورياتها في البحر الأبيض المتوسط بداية الشهر الجاري.
A Day in the Life....— U.S. Navy (@USNavy) January 13, 2022
Check out this video of flight operations aboard #USSHarrySTruman (CVN 75) while in the #MediterraneanSea, Jan 3-7.
The HSTCSG is deployed to @USNavyEurope to maintain maritime stability and security, and defend U.S., allied and partner interests. pic.twitter.com/tdy4whtkTM
المصدر: تويتر البحرية الأمريكية
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