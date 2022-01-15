 
مباشر

فيديو لعمليات المروحيات والمقاتلات الأمريكية المتمركزة على حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان"

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s68i

نشرت البحرية الأمريكية لقطات لعمليات مروحياتها ومقاتلاتها المتمركزة على حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" وذلك أثناء دورياتها في البحر الأبيض المتوسط بداية الشهر الجاري.

المصدر: تويتر البحرية الأمريكية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا