بالفيديو.. رئيسة تايوان تشارك في إطلاق سفينتين حربيتين جديدتين
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شاركت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين اليوم الجمعة في مراسم تدشين سفينتي زرع الألغام في ميناء كاوهسيونغ جنوب البلاد.
المصدر: أ.ب.
شاركت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين اليوم الجمعة في مراسم تدشين سفينتي زرع الألغام في ميناء كاوهسيونغ جنوب البلاد.
المصدر: أ.ب.
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