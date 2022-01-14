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بالفيديو.. رئيسة تايوان تشارك في إطلاق سفينتين حربيتين جديدتين

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شاركت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين اليوم الجمعة في مراسم تدشين سفينتي زرع الألغام في ميناء كاوهسيونغ جنوب البلاد.

المصدر: أ.ب.

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