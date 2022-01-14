بالفيديو.. كلب بوليسي يهاجم سائقا في مدينة أمريكية ما يكلف الشرطة مبلغا كبيرا

نشرت سلطات مدينة يورك في ولاية مين الأمريكية هذا الأسبوع لقطات من احتجاز سائق، اسمه ستيفان برينان، بمساعدة كلب بوليسي خريف عام 2019.

وجاء نشر التسجيل بعد أن نجح ستيفان في محاكمة الشرطة لهذا الهجوم عليه، وقررت المحكمة وجوب دفع 325000 دولار للرجل المتضرر في الحادث.

المصدر: أ.ب.