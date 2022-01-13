مروحية "سي هوك" تطير على ارتفاع مترين فوق مدمرة "يو اس اس روس" الأمريكية
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نشرت البحرية الأمريكية لقطات أظهرت البحارة المعينين لمدمرة الصواريخ الموجهة "يو إس إس روس"وهم يقومون بعمليات شحن هليكوبتر MH-60R Seahawk وهي تحلّق فوق السفينة.
كما نشرت البحرية الأمريكية لقطات أخرى تظهر عودة المدمرة "يو اس اس روس" إلى قاعدة "Naval Station Rota" العسكرية الأمريكية الإسبانية مع انتهاء دوريات السفينة في البحر الأبيض المتوسط.
🔊 MAN, THE SEA & ANCHOR DETAIL 🔊— U.S. Navy (@USNavy) January 11, 2022
Sailors aboard #USSRoss (DDG 71) bring the ship into port at @NAVSTA_Rota, Jan 9.
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المصدر: تويتر/USNavy
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