الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدريب طواقم دبابات تي-80 في مقاطعة مورمانسك

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من تدريب طواقم دبابات تي-80 في تجاوز خط الحواجز المختلفة في أحد الميادين العسكرية بمقاطعة مورمانسك شمال روسيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

Преодоление полосы препятствий экипажами танков Т-80БВМ Северного флота

Специальную трассу с препятствиями преодолели танкисты отдельной мотострелковой бригады Северного флота в ходе занятий по вождению танков Т-80БВМ на одном из полигонов в Мурманской области. Танкисты преодолели трассу, оборудованную 15 различными искусственными и естественными препятствиями: противотанковыми рвами, минно-взрывными заграждениями, косогорами и колейными мостами. Механики-водители в составе колонн на максимально допустимых скоростях отработали выполнение манёвров различной сложности.