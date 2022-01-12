الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدريب طواقم دبابات تي-80 في مقاطعة مورمانسك
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من تدريب طواقم دبابات تي-80 في تجاوز خط الحواجز المختلفة في أحد الميادين العسكرية بمقاطعة مورمانسك شمال روسيا.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
Преодоление полосы препятствий экипажами танков Т-80БВМ Северного флота
Специальную трассу с препятствиями преодолели танкисты отдельной мотострелковой бригады Северного флота в ходе занятий по вождению танков Т-80БВМ на одном из полигонов в Мурманской области. Танкисты преодолели трассу, оборудованную 15 различными искусственными и естественными препятствиями: противотанковыми рвами, минно-взрывными заграждениями, косогорами и колейными мостами. Механики-водители в составе колонн на максимально допустимых скоростях отработали выполнение манёвров различной сложности.
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