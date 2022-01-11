مشاهد من مشروع ضخم للطاقة الشمسية في اليمن
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نشرت وكالة "رابتلي" لقطات من محطة ضخمة للطاقة الشمسية أطلقت منتصف عام 2020 في جزيرة سقطرى اليمنية لتصبح حاليا مصدر الطاقة المزود لمدينة حديبو و30 قرية مجاورة بالكهرباء.
يذكر أن المحطة تتبع لمؤسسة الشيخ خليفة وتبلغ قدرتها الإنتاجية 2.2 ميغاواط.
المصدر: راتبلي
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