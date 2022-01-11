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بالفيديو.. قاذفات الألغام تستهدف مواقع العدو المفترض أثناء الرمايات في أوسيتيا الشمالية

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من تدريب طواقم قوات المدفعية في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية حيث تجري رمايات من قاذفات الألغام "تولبان" ذاتية الحركة.

واستهدفت طواقم قاذفات الألغام مواقع للعدو المفترض على مسافة 20 كيلومترا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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