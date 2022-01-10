حكومة كازاخستان تنشر فيديو جديدا للأحداث الدامية
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نشرت وكالة "اسوشيتد برس" نقلا عن حكومة كازاخستان الاثنين 10 يناير لقطات جديدة من أحداث الأسبوع الماضي الدامية في مدن البلاد ومنها آلما آتا وشيمكنت جنوب البلاد.
وحسب الحكومة الكازاخستانية يظهر الفيديو اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في بداية الاضطرابات، ولقطات أخرى من مبنى محترق يقال إنه استوديو تلفزيوني في منطقة ألما آتا، وما تقول إنه تعرض لأضرار لسيارات الشرطة في مدينة شيمكنت.
المصدر: أ.ب.
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