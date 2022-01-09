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محمد صلاح يصل إلى الكاميرون ضمن المنتخب المصري

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وصل المنتخب المصري، بطل كأس الأمم الأفريقية سبع مرات، ونجمه محمد صلاح، إلى غاروا في الكاميرون يوم السبت، للمشاركة في البطولة التي بدأت اليوم الأحد.

وتستعد مصر لمواجهة نيجيريا في أول مباراة لها بالمجموعة على ملعب رومدي أدجيا في غاروا يوم الثلاثاء.

المصدر: رابتلي

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