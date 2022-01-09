اشتباكات في واسط العراقية جراء رفض محتجين إقامة مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لمقتل سليماني

تابعوا RT على

اندلعت اشتباكات بين أنصار سليماني ومحتجين في مدينة الكوت مركز محافظة واسط العراقية يوم السبت جراء رفض المحتجين إقامة حفل تأبيني لقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وتظهر اللقطات المصورة، تدخل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين، وكذلك تصاعد دخان أسود كثيف نتيجة حرق الإطارات.

المصدر: رابتلي