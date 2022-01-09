بايدن يتفقد المنطقة المتضررة جراء حريق غابات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4lw
زار الرئيس الأمريكي جو بايدن وعقيلته جيل يوم الجمعة، منطقة مدمرة الأسبوع الماضي جراء حريق غابات شتوي نادر اندلع بين مدينتي دنفر وبولدر في ولاية كولورادو.
وتسبب حريق مارشال في تدمير أكثر من ألف منزل يومي 30و31 ديسمبر وفقدان شخصين، مما جعله أكثر حرائق كولورادو تدميرا على الإطلاق من حيث الخسائر في الممتلكات.
المصدر: AP + وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.