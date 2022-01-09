بايدن يتفقد المنطقة المتضررة جراء حريق غابات

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن وعقيلته جيل يوم الجمعة، منطقة مدمرة الأسبوع الماضي جراء حريق غابات شتوي نادر اندلع بين مدينتي دنفر وبولدر في ولاية كولورادو.

وتسبب حريق مارشال في تدمير أكثر من ألف منزل يومي 30و31 ديسمبر وفقدان شخصين، مما جعله أكثر حرائق كولورادو تدميرا على الإطلاق من حيث الخسائر في الممتلكات.

المصدر: AP + وكالات