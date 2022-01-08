طائرات عسكرية روسية تنقل قوات حفظ السلام من 3 دول أعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان
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نقلت طائرات عسكرية روسية يوم الجمعة معدات عسكرية وجنودا من قوات حقظ السلام الأرمينية والطاجيكية والقيرغيزية إلى كازاخستان.
وبحسب الوزارة نُقلت الوحدات الأرمينية جوا بواسطة ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز إل 76 تابعة لسلاح الجو الروسي من مطار زفارتنوتس، والوحدات الطاجيكية بطائرة واحدة من طراز إل 76 من مطار جيسار، والوحدات القيرغيزية بطائرتين من طراز إل 76 من مطار كانت.
المصدر: رابتلي
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