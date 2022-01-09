كوبا ترسل أولى الشحنات من اللقاحات المضادة لكوفيد إلى سوريا

أرسلت كوبا أولى شحناتها من لقاح كوفيد المطور محليا إلى سوريا من مطار خوسيه مارتي في العاصمة هافانا يوم الجمعة.

وتضمنت الشحنة التي تم إرسالها إلى سوريا 120 ألف جرعة من لقاح "عبد الله"، وهو أول لقاح ضد فيروس كورونا تم تطويره وإنتاجه في أمريكا اللاتينية.

يُذكر أن كوبا نجحت بتلقيح ما يزيد عن 90 بالمائة من شعبها بجرعة واحدة من اللقاح المطور محليا، فيما أصبح حوالي 83 بالمائة من شعبها ملقحين بشكل كامل ضده، وهو معدل يُعتبر من الأعلى بين دول العالم.

المصدر: رابتلي + وكالات