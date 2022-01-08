إيران تحيي الذكرى الثانية لإسقاط الطائرة الأوكرانية

أحيت إيران اليوم الجمعة الذكرى الثانية لحادث تحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران حيث وضع المسؤولون الإيرانيون أكاليل من الزهور على مقابر ضحايا الطائرة المنكوبة.

وكانت طائرة "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية "أسقطت عن طريق الخطأ" من قبل الدفاع الجوي الإيراني في 8 يناير 2020 في ضواحي محافظة طهران بعد إقلاعها بدقائق، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167.

المصدر: وكالات