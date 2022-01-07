9 طائرات عسكرية روسية تهبط في كازاخستان وعلى متنها وحدات من قوات حفظ السلام ومعدات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن هبوط 9 طائرات عسكرية من طراز إل-76 محملة بجنود ومعدات عسكرية تابعة لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مطار ألما آتا بكازاخستان.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من أكثر من 70 طائرة من طراز "إيل-76" و5 طائرات من طراز "أنتونوف أن-124"، تنقل على مدار الساعة وحدات من الوحدة الروسية التابعة لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.

وقد أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أنه تم إرسال قوات حفظ السلام إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل استقرار الوضع هناك.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية