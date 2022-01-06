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الدفاع الروسية: وصول أولى الوحدات من قواتنا لحفظ السلام إلى كازاخستان

نقل معدات عسكرية إلى طائرة لإرسالها إلى كازاخستان

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أظهرت لقطات عملية نقل معدات تابعة لقوات حفظ السلام الجماعية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى طائرة لإرسالها إلى كازاخستان.

وسبق أن أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي عن إرسال قوات حفظ السلام الجماعية التابعة للمنظمة إلى كازاخستان لفترة محدودة من أجل استقرار الوضع هناك.

المصدر: وكالات

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