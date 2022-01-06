بيع سمكة تونة بمبلغ ضخم في مزاد ياباني

بيعت سمكة تونة ذات الزعانف الزرقاء بمبلغ 16.8 مليون ين (144 ألفا و815 دولارا) في أول مزاد للتونة في العام 2022 أقيم بسوق السمك بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء.

وبهذا السعر تحتل هذه السمكة التي تزن 211 كيلوغراما المرتبة العاشرة من حيث أعلى سعر لسمكة على الإطلاق في اليابان.

وتأثرت أسعار السمك في هذا العام بجائحة كورونا حيث ذكرت وسائل إعلام يابانية أن هذه هي المرة الأولى منذ 6 سنوات تباع فيها سمكة تونة في المزاد بأقل من 20 مليون ين.

المصدر: وكالات