بيع سمكة تونة بمبلغ ضخم في مزاد ياباني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3zz
بيعت سمكة تونة ذات الزعانف الزرقاء بمبلغ 16.8 مليون ين (144 ألفا و815 دولارا) في أول مزاد للتونة في العام 2022 أقيم بسوق السمك بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء.
وبهذا السعر تحتل هذه السمكة التي تزن 211 كيلوغراما المرتبة العاشرة من حيث أعلى سعر لسمكة على الإطلاق في اليابان.
وتأثرت أسعار السمك في هذا العام بجائحة كورونا حيث ذكرت وسائل إعلام يابانية أن هذه هي المرة الأولى منذ 6 سنوات تباع فيها سمكة تونة في المزاد بأقل من 20 مليون ين.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.