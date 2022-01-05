احتفالات في الخليل بعد فك هشام أبو هواش إضرابه عن الطعام

عمت الاحتفالات بلدة دورا في محافظة الخليل بعد أن أوقف الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش إضرابه عن الطعام والذي استمر 141 يوما احتجاجا على اعتقاله بدون توجيه تهم إليه أو محاكمته.

وتظهر اللقطات توجه العشرات من الفلسطينيين إلى منزل أبو هواش حيث أقاموا الاحتفالات وقدموا التهاني لعائلته فرحا بالقرار، فيما حمل البعض رايات الفصائل الفلسطينية المختلفة.

ويقضي الاتفاق، الذي أبرمه مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، بالإفراج عن أبو هواش في 26 فبراير القادم وهو موعد نهاية مدة حبسه الإداري الذي لن يجدد.

المصدر: رابتلي