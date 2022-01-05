حقنة طويلة من الأغنام والماعز دعما لحملة القاح ضد كورونا
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جرت في ألمانيا عملية دعم نادرة استخدم منظموها خلالها 700 رأس من أغنام والماعز وذلك لتشجيع الناس على التطعيم ضد فيروس كورونا.
اصطفت الحيوانات في الحقل حيث شكلوا حقنة عملاقة بطول 100 متر. وكانت الخطوط العريضة للحقنة مبطنة مسبقا بشرائح الخبز.
المصدر: Iz.ru
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