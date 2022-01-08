حريق ضخم يلتهم 77 ألف هكتار في الأرجنتين
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يواصل عناصر الإطفاء مكافحة حريق التهم حتى الآن 77695 هكتارا من الأراضي بالقرب من مدينة بويرتو مادرين في مقاطعة تشوبوت الأرجنتينية يوم الاثنين.
وحسب الخبراء فإن الحريق أدى حتى الآن إلى خسائر فادحة في الغطاء النباتي الطبيعي، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.
المصدر: رابتلي
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