مشاهد لاختبار محرك يعمل بوقود الأكسوهيدروجين لصاروخ "أنغارا آ-5" الروسي

تاريخ النشر:02.01.2022 | 17:31 GMT | فيديوهات
نشرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية مشاهد لاختبارات محرك جديد يعمل بوقود الأكسوهيدروجين لصاروخ "أنغارا آ-5" الفضائي الثقيل.
المصدر: روس كوسموس
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