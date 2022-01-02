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مشاهد لاختبار محرك يعمل بوقود الأكسوهيدروجين لصاروخ "أنغارا آ-5" الروسي

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نشرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية مشاهد لاختبارات محرك جديد يعمل بوقود الأكسوهيدروجين لصاروخ "أنغارا آ-5" الفضائي الثقيل.

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روسيا..تفاصيل اختبار محرك وحدة التعجيل لصاروخ
روسيا..تفاصيل اختبار محرك وحدة التعجيل لصاروخ "Angara-A5"

المصدر: روس كوسموس

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