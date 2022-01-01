مسيرة وسط رام الله تضامنا مع الأسير هشام أبو هواش

شهدت مدينة رام الله الفلسطينية اليوم السبت مسيرة تضامن مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138 يوما، في السجون الإسرائيلية.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد نقل في وقت سابق اليوم عن المحامي جواد بولس أن هشام أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأنه في حالة حرجة للغاية. هذا ودعت والقوى الوطنية لميسرات جديدة غدا لدعم صمود الأسير.

المصدر: RT