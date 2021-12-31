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بالفيديو.. القاهرة تستقبل العام الجديد بالأمطار

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مع قدوم العام الجديد شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة طقسا سيئا، حيث أظهر تسجيل لـRT هطول أمطار غزيرة في المدينة.

المصدر: RT

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