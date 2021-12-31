بالفيديو.. القاهرة تستقبل العام الجديد بالأمطار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s31b
مع قدوم العام الجديد شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة طقسا سيئا، حيث أظهر تسجيل لـRT هطول أمطار غزيرة في المدينة.
المصدر: RT
مع قدوم العام الجديد شهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة طقسا سيئا، حيث أظهر تسجيل لـRT هطول أمطار غزيرة في المدينة.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.